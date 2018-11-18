В воскресенье, 18 ноября, в Киеве на марше в поддержку трансгендеров избили канадского журналиста Майкла Колборна. Об этом сам пострадавший написал в Twitter.

По его словам на него напали еще до начала марша. При этом нападение произошло дважды.

"Один из нападавших, который ходил вокруг, сказал мне возвращаться на родину, как только понял, что я иностранец", – рассказал Колборн.

Журналист Кристофер Миллер на своей странице в Twitter написал, что один из противников марша ударил его коллегу кулаком в лицо и разбил ему очки.



Колборн отметил, что на марше также от рук радикалов пострадали две девушки. Им обоим влицо распылили слезоточивый газ.

Фото: twitter.com

Напомним, в Киеве радикалы сорвали марш в защиту трансгендеров.

Также в Киеве на митинге напали на журналиста NewsOne.