Кулаком в лицо. В Киеве на марше в защиту трансгендеров избили канадского журналиста и двух девушек. Фото
В воскресенье, 18 ноября, в Киеве на марше в поддержку трансгендеров избили канадского журналиста Майкла Колборна. Об этом сам пострадавший написал в Twitter.
По его словам на него напали еще до начала марша. При этом нападение произошло дважды.
"Один из нападавших, который ходил вокруг, сказал мне возвращаться на родину, как только понял, что я иностранец", – рассказал Колборн.
Журналист Кристофер Миллер на своей странице в Twitter написал, что один из противников марша ударил его коллегу кулаком в лицо и разбил ему очки.
Колборн отметил, что на марше также от рук радикалов пострадали две девушки. Им обоим влицо распылили слезоточивый газ.
Фото: twitter.com
Напомним, в Киеве радикалы сорвали марш в защиту трансгендеров.
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