В Китае увеличат материальное вознаграждение за доносы о незаконном контенте, найденном как в интернете, так и в других источниках. Об этом передает "Лента".

Так, с 1 декабря максимальная сумма выплачиваемой премии составит 600 тысяч юаней (около 86 тысяч долларов). На данный момент эта сумма вдвое меньше.

Известно, что кроме порнографии, в Китае запрещены публикации, которые могут быть сочтены угрозой национальному единству или общественному устройству. Также не допускается распространение государственных секретов.

Отметим, что удвоенное вознаграждение упоминается в новых правилах, опубликованных администрацией киберпространства Китая, которая является главным органом интернет-цензуры в стране. Они обязывают онлайновые платформы к концу месяца начать сбор и хранение информации о пользователях, в том числе содержание их переписки, сетевые адреса и сведений об устройствах, используемых для доступа к интернету.

Напомним, что Пентагон может потерпеть поражение в войне с Китаем или Россией.

Также Китай станет самым популярным направлением для туристов в ближайшее десятилетие.