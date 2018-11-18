Следующим возможным соперником украинского боксера Александра Усика станет Диллиан Уайт. Об этом заявил промоутер спортсмена Александр Красюк. Это будет первый противник украинского боксера после его перехода в супертяжелый вес.

Однако перед боем с Усиком Уайт проведет еще один бой.

"После боя Усика с Белью Уайт сказал, что это был плохой поединок и что Усика надо бить, а не бегать за ним. Он пообещал победить Александра. Первое заявление в супертяжелом весе сделано. Но, прежде чем Диллиан Уайт покажет, как бить Усика, он должен показать, как бить Чисору. Мне кажется, победит Диллиан, шансы 80 на 20 в его пользу. Мы будем смотреть на этот бой так, будто в нем определяется следующий соперник Усика", — отметил Красюк.

Напомним, что реванш между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой состоится 22 декабря в Манчестере.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Тони Белью в 8-м раунде.

Также украинский боксер Александр Усик поднялся в рейтинге BoxRec, после победы над Тони Белью.