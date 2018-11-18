Сегодня стало известно, что Виктор Янукович был госпитализирован в Институт им. Склифосовского. Как позже сообщил его адвокат, у бывшего президента Украины травма ноги и позвоночника. Корреспондент "Страны" отправился в московскую больницу, чтобы выяснить, как все было.

Институт скорой помощи Склифосовского находится в северо-восточном округе российской столицы возле местной префектуры. Неподалеку расположены ботанический сад МГУ и подворье Троице-Сергиевой Лавры, в двух километрах - станция метро Чистые пруды.

Склиф - одна из старейших в Москве и самая известная в России больница. Дополнительную популярность ей обеспечил одноименный сериал в главной роли с Максимом Авериным.

В Институте занимаются проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, неотложной кардиологии и острых отравлений.

Гражданин по имени Виктор Янукович 1950 года рождения там тоже был. Об этом нам сообщила девушка в справочной главного корпуса Института.

По ее словам, такой пациент и поступил, и выписался в пятницу, 16 ноября. Также сотрудница объяснила, как пройти в то самое отделение, куда его привезли.

Впрочем, там "Стране" не только не подтвердили, но опровергли, что у них был такой пациент. "Байка. Может, Януковича и привозили, но президента нет. В новостях пишут, что часть территории даже оцепили. Но все это сказки для бедных", - поделился с нами своим мнением охранник, который не захотел представляться.

Приемное отделение Института Склифосовского в Москве, куда якобы привезли Януковича. Вид снаружи. Фото: "Страна"

С ним солидарна и сотрудница младшего медицинского персонала приемного отделения Анастасия. "Про Януковича слышала, все слышали, но его не было. Вы в это верите? К нам привозят всех: без регистрации, без гражданства, без места жительства - тех, кому нужно спасти жизнь. Боже упаси, случится крупная авария - везут к нам. А тут бывшему президенту коленку лечат..."

По словам еще одного охранника, который несет службу близ приемного отделения, в Склифе нет практики обследования и лечения "очень важных шишек".

"У нас невозможно перекрыть автоматчиками весь этаж "травмы" или хирургию. Больных битком. Очень важные шишки лечатся в поликлиниках управления делами президента, МВД и ФСБ - таких отделениях, куда посторонним вход строго запрещен - вас туда даже за ворота не пустят".

Еще несколько человек - охранники, врачи и водитель скорой помощи, медицинский персонал и сотрудник - все или не подтвердили, или опровергли, что к ним привозили Януковича в разных формулировках.

Впрочем, Януковича действительно могли сюда доставить для первоочередных процедур как частное лицо, а затем отправить в частную клинику (о чем и сообщают российские СМИ).

Приемное отделение Склифа. Вид изнутри. Фото: "Страна"

К слову, медицинская помощь для иностранцев в российских больницах платная, за исключением двух категорий граждан: постоянно проживающих в РФ (у кого есть вид на жительство) и тех, кому Россия предоставила убежище.

По информации Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, датированной сентябрем 2016 года, Виктор Янукович находится в России как раз на основании статуса предоставления ему убежища. То есть у него есть возможность получить полис обязательного медицинского страхования, доступный россиянам, который дает право бесплатного обследования и лечения.

Если же, прибыв в Склиф, бывший президент Украины решил не стоять в очереди, он мог оплатить услуги. Так, рассказали нам в тот же приемном отделении, консультация травматолога стоит от 2 до 4 рублей (840 - 1600 гривен). Один рентген-снимок минимально обойдется в 1505 рублей (630 гривен).

"Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться", - рассказал адвокат экс-президента Александр Горошинский. По его словам, у Януковича на ноге лангетка - гипсовая повязка. Он будет в больничном стационаре и прикован к постели как минимум три недели. Травма ноги и позвоночника была получена во время игры в теннисном клубе под Москвой.

Из-за травмы Виктор Янукович не сможет выступать в суде, который назначен на 19 ноября - даже по видеосвязи. Проблема усугубляется тем, что адвокаты экс-президента не имеют лицензий на ведение деятельности в России. А значит, не смогут представлять интересы своего клиента во время видеоконференции. Подробнее о последствиях болезни Януковича для судебного процесса - в материале "Страны".