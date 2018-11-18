Россия ограничила транзит по своей территории мяса изготовленного в США. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ведомство отметило, что перекрыло транзит американского мяса в Казахстан. Отмечается, что такое решение было принято "в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения".

"Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям, а также, ввиду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭС незаконным образом", - сказано в сообщении.

Напомним, США объявят о новых санкциях против России из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Также в России назвали незаконными новый пакет санкций от США.