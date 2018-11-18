Человека, напавшего сегодня на журналиста NewsOne Богдана Аминова, зовут Ростислав Федорко. Он является членом "Братства" Дмитрия Корчинского. Об этом написала в Facebook журналистка Ольга Шарий.

Она заявила, что именно Федорко плюнул в лицо Аминову, когда тот вел репортаж с митинга защитников прав трансгендеров, которых атаковали националисты Корчинского.

"Журналисту NewsOne сегодня плюнул в лицо и потом напал на нашу журналистку один и тот же человек - зовут его Ростислав Федорко.

Он из братства Корчинского.

Именно он полгода назад выдал себя за монаха УПЦ МП, который дал интервью братству и рассказал, что против украинского языка и не признает аннексию Крыма.

Вроде бы, именно он напал на Шабунина во время акции НАБУ.

После того, как он плюнул в корра НьюсВан, он побежал за нашей девочкой, пока она не остановила машину полицейских.

Ну, это если будет очень сложно найти полиции, кто это делает".

У Федорко есть страница в Facebook. На ней он агитирует за Томос, называет боксера Александра Усика "лицемерной курвой" и делится всеми эфирами Корчинского.

Случай с Богданом Аминовым - уже вторая атака на журналистов NewsOne со стороны националистов "Братства". Ранее националистка Елена Слюсар избила журналистку Дарину Билеру.

Также нападали на корреспондентов канала и радикалы из С14. Они облили журналистку кефиром.