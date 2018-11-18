В Харькове в местном ресторане умерла 20-летняя студентка. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что студентке третьего курса НЮУ им. Ярослава Мудрого стало плохо около 23 часов вечера 17 ноября.

"По предварительным данным, сердце девушки остановилось вследствие приступа астмы. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но она скончалась", - сообщили полицейские.

Сообщество "Харьков 1654" в Facebook сообщает, что инцидент произошел в ресторане "Старгород", во время празднования Дня студента.

"До приезда скорой помощи посетители пытались оказать первую помощь, однако безуспешно. Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала", - добавили там.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Харькове суд оставил в силе пожизненный приговор убийце и грабителю.

Также в харьковской школе ученик открыл огонь из пистолета и ранил человека.