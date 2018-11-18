Беглый президент Украины Виктор Янукович, который травмировался, занимаясь спортом, не посещал московскую клинику Склифосовского. Об этом "Стране" рассказали сотрудники больницы.

Подробнее об этом можно прочитать в сюжете "Страны" "Как травма Януковича в Москве может сорвать приговор экс-президенту в Киеве".

В клинике заявили, что визит Януковича в больницу - "байка", добавив, что не видели экс-гаранта в пятницу, 16 ноября.

Сотрудники добавил, что если Янукович и приезжал, то как частное лицо. Если бы он был под государственной охраной, то перекрыли бы этажи - а этого не произошло.

"Людей, которые находятся под охраной ФСО, по скорой везут в поликлинику управления делами президента или больницы ФСО и ФСБ, где таджиков нет, и куда прохода посторонним нет", - рассказал один из охранников больничного блока.

Напомним, что в НИИ Склифосовского подтвердили госпитализацию Януковича.

Также Янукович не выступит в Оболонском суде из-за травмы.