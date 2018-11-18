В Киеве на митинге напали на журналиста телеканала NewsOne. Об этом в Facebook сообщила журналист Ольга Шарий.

Шарий рассказала, что на журналиста напали после того, как он подошел к народному депутату Оксане Корчинской.

"На журналиста NewsOne напали после того, как к нему подошла жена Корчинского и попросила "по-хорошему уйти с митинга и не провоцировать парней". Сразу после этого журналисту плюнули в лицо", - сказано в сообщении.

Шарий отметила, что после такого инцидента Корчинская должна была бы сложить свой депутатский мандат.

"Во-первых, потому что когда он плевал, он не знал, не болен ли он. Ну и потому что это нападение на журналиста", - добавила она.

Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

Позже информацию подтвердили на телеканале. "Один из активистов в центре Киева напал на корреспондента телеканала Newsone Богдана Аминова, который освещал акцию противников марша ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших насильственным путем" - говорится в заявлении.

"Мы пришли освещать акцию противников марша памяти трансгендерных людей, погибших насильственным путем. Поскольку пришли активисты, которые выступали против такого марша, очевидно, марш решили перенести или отменить, потому что трансгендерных людей мы не увидели. Они планировали собраться возле "красного корпуса" института имени Шевченко и пройти до Майдана Независимости. В данный момент заканчивается митинг представителей религиозных и националистических организаций, которые выступили против проведения марша. Во время прямого эфира ко мне подошла народный депутат Оксана Корчинская и заявила, что мы якобы провоцируем противников марша трансгендерных людей и начала нас прогонять. Безопасно освещать это мероприятие нам не удалось, произошло нарушение статьи 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" Уголовного кодекса Украины. В этот момент полиции рядом не было", - рассказал корреспондент телеканала NEWSONE.

При этом один из полицейских сообщил, что устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, петиция в защиту NewsOne и 112 набрала более 25 тысяч голосов, но счетчик подписей внезапно сломался.

Также депутаты просят Конституционный суд рассмотреть законность санкций против телеканалов 112 и NewsOne.