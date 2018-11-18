В РФ чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев убил лейтенанта Российской гвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось у входа в ночной клуб в Махачкале, Дагестан.

"Переговоры закончились плохо: один из обидчиков - чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев решил в этот раз не утруждать себя дракой. Достал оружие и начал стрелять", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 26-летний военный также открыл огонь и ранил Шахбана в бедро. Спортсмена госпитализировали в Республиканский ортопедо-травматологический центр.

На данный момент против спортсмена Следственный комитет России открыл уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Шахбан Мачиев в 2006 году стал чемпионом мира по боевому самбо, дважды получал звание чемпиона СНГ по рукопашному бою, пять раз завоевывал титул чемпиона республики Дагестан по ушу-саньда.

Фото: Телеграм

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