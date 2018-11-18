В воскресенье, 18 ноября, в Киеве на Михайловской площади по призыву "белой Балаклавы" собралось около двухсот человек. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Собравшиеся требовали смены власти, а также подписывали "протокол собрания украинского народа".

"Сейчас протокол подпишут все присутствующие. Это будет первое официальное собрание. И будет обращение к президенту, только позже. С нашими требованиями. Сейчас это изменения избирательного законодательства и перепись населения",- рассказал один из участников, киевлянин Николай.

В вече также приняла участие и сестра народного депутата Надежды Савченко - Вера Савченко.

"Мы не организаторы этого мероприятия, а пришли, как граждане Украины. Всех сюда собрал человек в белой Балаклаве, аноним, который в ютубе выложил ролик. Там были и радикальные призывы- потому так много полиции. Мы же каждую неделю приходим на майдан, где проводим мероприятие с целью напомнить людям о политическом деле Надежды",- рассказала Савченко.

По словам Савченко, она ожидала, что людей будет больше, а причина низкой явки в отсутствии политического заказа.

"По организации, что денег и политиков тут нет. Нет автобусов с символикой, организаторов. Тут только активные граждане, простые украинцы",- уверенна Савченко.

"Я приехал по зову "белой балаклавы". Он призывал всех украинцев собираться сегодня, вне зависимости от политических убеждений, с целью менять власть",- убежден активист Александр.

"Нас приехало несколько человек с Полтавы. Мы думали, что соберется много людей и мы выскажем свое недовольство нынешней властью. Однако многие уже не верят в успех таких собраний, или же просто боятся. Я думал, что будет хотя бы пара тысяч человек, но 200 с это совсем мало",- думает Александр.

Фото: Страна.ua

Напомним, в Киеве на Михайловской площади началось вече "Белой Балаклавы" за смену власти в стране.