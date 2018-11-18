Сегодня стало известно, что Виктор Янукович серьезно травмировался в Москве и почти месяц пролежит в больнице. Экс-президент повредился, играя в теннис.

По совпадению травма сорвала выступление Януковича на суде в Киеве, где слушается дело о его госизмене. 19 ноября бывший президент должен был по видеосвязи сказать свое последнее слово, после чего судьи удалились бы в совещательную комнату.

В теории после этого прозвучал бы приговор, вынесение которого власти готовили в аккурат к 5-й годовщине начала Майдана.

Теперь скорое оглашение вердикта суда, который длится с прошлого года - под вопросом. "Страна" собрала всю информацию о болезни Януковича и ее последствиях.

Что произошло с Януковичем в Подмосковье

16 ноября экс-президент был госпитализирован из теннисного клуба под Москвой. Его отвезли в больницу скорой помощи Института имени Склифосовского. Правда, в тот же день он оттуда выписался и поехал долечиваться в частную клинику.

"Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день", - рассказали в справочной института.

По данным российских СМИ, у Януковича травмирована нога (предположительно - колено, которое экс-президент оперировал еще в 2007 году). А "Комсомольская правда" рассказала, что Янукович повредил себе позвоночник.

Бывший президент - заядлый теннисист. Отметим, что у него на фоне занятий спортом уже давно болела коленная чашечка - в 2007 году он, еще будучи премьером, оперировал ее в Барселоне. А потом ездил долечивать сустав на Алтай, где пользовался услугами местных знахарей.

Хотя, с нынешней госпитализацией Януковича не все так однозначно.

В справочной главного корпуса Института нам сообщили, что гражданин по имени Виктор Янукович 1950 года рождения у них был.

По ее словам, такой пациент и поступил, и выписался в пятницу, 16 ноября. Также сотрудница объяснила, как пройти в то самое отделение, куда его привезли.

Но там "Стране" не только не подтвердили, но опровергли, что у них был такой пациент. "Байка. Может, Януковича и привозили, но президента нет. В новостях пишут, что часть территории даже оцепили. Но все это сказки для бедных, - поделился с нами своим мнением охранник, который не захотел представляться. - Людей, которые находятся под охраной ФСО, по скорой везут в поликлинику управления делами президента или больницы ФСО и ФСБ, куда прохода посторонним нет".

Впрочем, Януковича действительно могли сюда доставить для первоочередных процедур как частное лицо, а затем отправить в частную клинику (о чем и сообщают российские СМИ).

"Тяжелая травма". Адвокат подтвердил

Позже адвокат Януковича Александр Горошинский подтвердил, что бывший президент находится в больнице и будет прикован к постели как минимум три недели. У него травма ноги и позвоночника.

"Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться", - рассказал юрист. По его словам, у Януковича на ноге лангетка - гипсовая повязка.

Также Горошинский заявил, что с такой травмой его клиент не сможет выступать в суде, который назначен на 19 ноября - даже по видеосвязи. Проблема усугубляется тем, что адвокаты экс-президента не имеют лицензий на ведение деятельности в России. А значит, не смогут представлять интересы своего клиента во время видеоконференции.

Последнее слово Януковича

19 ноября в Оболонском суде Киева должны были вплотную подойти к приговору по делу о госизмене. Януковича обвиняют в том, что он попросил Путина ввести войска в Украину.

В этот день должны были заслушать и последнее слово обвиняемого - после чего суд удалился бы в совещательную комнату для решения по приговору. Однако теперь всё это подвисает, пока Янукович лежит в больнице. А, значит, и сам приговор может быть отложен.

Впрочем, это будет решать судья на завтрашнем заседании. С учетом того, сколько раз откладывали этот суд из-за неявки важных свидетелей и других участников процесса - вряд ли суд решится удаляться для вынесения решения, даже не выслушав Януковича. Он ведь даже не давал показаний по этому делу.

Таким образом, "процесс века", который затеяла украинская власть, может снова забуксовать, пока Янукович лечит больную ногу.

Чем еще болел экс-президент?

Кроме застарелой травмы колена, известно только об одном случае недомогания экс-президента.

30 января 2014 года - в самый разгар Евромайдана - у Януковича началось острое респираторное заболевание, и он ушел на больничный.

"Президенту Украины открыт больничный лист в связи с острым респираторным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой", - заявила тогда пресс-служба главы государства.

Отметим, что накануне Янукович сильно перенервничал. 29 января он был в Раде, которая отменила "диктаторские" законы от 16 января. Они, напомним, ужесточали ответственность за нарушения общественного порядка. Законы эти облегчали открытие дел против активистов Евромайдана, бушевавшего в столице.

Теперь эти законы были отменены, что стало первым большим поражением власти от майдановцев.

Кроме того Рада приняла закон об амнистии - ее обещали митингующим, если в течение двух недель они освободят захваченные админздания. Однако на Евромайдане отказались это делать.

Янукович после принятия законов заболел. Экс-президент Леонид Кравчук, тогда входивший в группу по урегулированию конфликта, объяснил болезнь так:

"Температура в Киеве минус 20 градусов, а ему (Януковичу - Прим.Ред.) приходится часто быть на улице, много говорить в связи с тем, что такая политическая обстановка, поэтому просто элементарная инфекция или простуда", – отметил Кравчук.

Отметим, что уже 31 января, несмотря на больничный, Янукович подписал и отмену "диктаторских" законов, и амнистию.

Из других известных случаев недомогания Виктора Януковича - его госпитализация после броска яйцом в Ивано-Франковске. Тогда, в 2004 году, кандидат в президенты упал, когда в него кинули яйцом.

После инцидента Янукович был госпитализирован в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной больницы. Ему тогда поставили диагноз - колаптоидное состояние (резкое падение артериального давления, возможна потеря сознания) вследствие ранения острым предметом.

Позже появилось видео Януковича из больничной палаты.