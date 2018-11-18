В воскресенье, 18 ноября, в Киеве сорвали проведение марша в защиту трансгендеров.

Сторонники марша собрались около университета Богомольца в столице. Они требовали принятия закона, который легализует права трансгендеров - в частности на усыновление детей.

Но на место сбора также явились радикалы "Братства" Корчинского и несколько сторонников С14. Были такеже представители религиозных организаций. Между сторонниками и противниками акции возникла потасовка. В конфликт вмешалась полиция.

По итогу марш защиту трансгендеров быстро завершился. Но сторонники акции переместились к метро "Университет". Полицейские для обеспечения безопасности встречают участников марша трансгендеров около входа в метро.

Уже возле метро радикалы продолжили свои нападки, скандируя "Слава нации — смерть врагам!", "Украина понад усе!". На проезжую часть были брошены дымовые шашки. Также радикалы применили против сторонников марша баллончики со слезоточивым газом. Двум пострадавшим девушка оказали помощь.

Марш был организован Международной правозащитной организацией Amnesty International Украина, которая устроила марш ко дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.

"Марш ко Дню памяти трансгендерных людей проводится в Киеве в третий раз. Однако в этом году впервые участники и участницы столкнулись с такой волной угроз от радикальных группировок. Несмотря на то, что заявленные радикальные организации неоднократно срывали мероприятия ЛГБТ-сообщества и применяли насилие, мы надеемся, что правоохранительные органы выполнят свой долг и на самом высоком уровне защитят право граждан на мирные собрания", - говорится в заявлении организации.

В Киеве 18 ноября с 2016 года ежегодно происходит марш к международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия, который отмечается в мире 20 ноября.

Фото: vesti-ukr.com

Напомним, что во львовском трамвае избили женщину-трансгендера.

Также в Финляндии трансгендер впервые родил ребенка.