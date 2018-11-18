Во Франции по всей страны вспыхнули протесты после резкого повышения цен на топливо, которое запланировано со следующего года. Об этом сообщает телеканал BFM.

Протесты связаны с решением Парижа повысить топливный акциз - официально в целях сохранения окружающей среды. После этого в стране начались протесты. Отметим, что предыдущее повышение топливных цен здесь было в июне.

Акции протеста жестко подавляются. Министерство внутренних дел сообщило, что количество пострадавших в ходе протестов против повышения цен на бензин увеличилось до 227 человек.

"Ситуация серьезная. Утром умер один человек. Пострадавших 227, шестеро серьезно ранены", – сказано в сообщении.

Отмечается, что есть пострадавшие также среди сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что полиция уже задержала 117 человек. Впоследствии 73 из них были помещены под стражу.​ По последним официальным данным, число протестующих во Франции превысило 280 тысяч человек.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции проходят протесты "желтых жилетов", перекрывающих дороги.

Также во время протестов во Франции пострадали уже 47 человек. Полиция применила слезоточивый газ.