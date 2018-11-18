Во Франции идут стотысячные митинги против роста цен на бензин. Арестованы десятки человек, есть погибший
Во Франции по всей страны вспыхнули протесты после резкого повышения цен на топливо, которое запланировано со следующего года. Об этом сообщает телеканал BFM.
Протесты связаны с решением Парижа повысить топливный акциз - официально в целях сохранения окружающей среды. После этого в стране начались протесты. Отметим, что предыдущее повышение топливных цен здесь было в июне.
Акции протеста жестко подавляются. Министерство внутренних дел сообщило, что количество пострадавших в ходе протестов против повышения цен на бензин увеличилось до 227 человек.
"Ситуация серьезная. Утром умер один человек. Пострадавших 227, шестеро серьезно ранены", – сказано в сообщении.
Отмечается, что есть пострадавшие также среди сотрудников правоохранительных органов.
Известно, что полиция уже задержала 117 человек. Впоследствии 73 из них были помещены под стражу. По последним официальным данным, число протестующих во Франции превысило 280 тысяч человек.
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" сообщала, что во Франции проходят протесты "желтых жилетов", перекрывающих дороги.
Также во время протестов во Франции пострадали уже 47 человек. Полиция применила слезоточивый газ.