Беглый президент Украины Виктор Янукович отказался выступать в Оболонском суде Киева суде 19 ноября, так как получил травму и находится в московской больнице. Об этом сообщает "Громадське".

Напомним, в понедельник экс-президент должен был говорить свое последнее слово на суде по госизмене, в которой власть обвиняет Януковича.

"Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции. Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться", - рассказал адвокат Януковича Александр Горошинский.

Юрист отметил, что по состоянию на 18 ноября Янукович до сих пор находится в больнице.

Адвокат добавил, что у бывшего президента из-за госпитализации есть уважительная причина неявки на суд — "тяжелая травма". Горошинский добавил, что Янукович травмировался, занимаясь спортом.

Юрист также заявил, что у экс-президента на ноге гипсовая повязка - лангетка. "Он не имеет возможности двигаться, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (находиться на больничной койке, - ред,). Документы соответствующие мы предоставим суду", - сказал Горошинский в комментарии 112 каналу.

Горошинский также рассказал, что ни он, ни другой защитник Януковича Александр Байдик до сих пор не получили регистрацию на деятельность в России. Поэтому они не смогут защищать интересы Януковича во время выступления по видеосвязи

"Когда я получу регистрацию — я не знаю. Это зависит от Минюста России. Но эта процедура может быть ускорена, и я подал ходатайство об ускорении", — добавил защитник.

Напомним, в Москве Янукович попал в больницу с травмами позвоночника и колена.

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