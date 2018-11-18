Сообщение о проведении 22 ноября Объединительного Собора является фейком. Об этом в Facebook сообщил Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Ранее такое мероприятие было создано в Facebook.

"Меня не удивляет, что неизвестные анонимы "объявляют" в Фейсбуке церковные Соборы. Удивляет, какое количество образованных людей, священнослужителей принимает такое "объявление" за чистую монету и распространяет его", - рассказал священнослужитель.

Зоря отметил, что распространяемая в объявлении информация не соответствует действительности.

"Только официальное сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена", - добавил он.

Фото: facebook.com

Напомним, что в УПЦ спрогнозировали, что объединительный собор автокефалов пройдет в бывшем музее Ленина.

Также священники Винницы выступили против митрополита Симеона, не поддержавшего решения собора УПЦ.