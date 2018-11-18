Николаевского криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик" выпустили из СИЗО. Об этом в Facebook сообщил общественный деятель и бывший журналист Дмитрий Гнап.

Гнап опубликовал в сети фото, на котором Титов находится на городском турнире по единоборствам и слушает выступление губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

"На нем (фото - ред.) криминальный авторитет Мультик снова на свободе. В компании друзей он слушает выступление руководителя Николаевщины Савченко. Перед началом турнира по единоборствам. Втихаря несколько месяцев назад Мультика выпустили из СИЗО", - написал он.

Напомним, что 29 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны пять человек, в том числе - лидера устойчивой преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".

По данным прокуратуры Николаевской области, им инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах и многие другие.

Фото: facebook.com/gnap.ua

Ранее сообщалось, что в Николаевском СИЗО внезапно умер соратник криминального авторитета "Мультика".

Также Луценко сообщил, что арестованного криминального авторитета "Мультика" защищают сразу несколько партий.