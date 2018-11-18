В воскресенье, 18 ноября, в Киеве сильно изменится погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед на дорогах. Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что во второй половине дня будет переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура днем около 0º.

Чиновники призвали горожан быть осторожными во время перемещения по городу и рекомендует придерживаться следующих советов.

Советы водителям:

- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;



- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;



- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;



- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.



Советы пешеходам:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;



- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;



- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;



- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;



- перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;



- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.



Напомним, синоптики сообщили, в каких регионах Украины выпадет снег на выходных. Карта погоды.



Также после первого снега за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП.