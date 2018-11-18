Россию нужно вытеснить из Украины и сделать эту задачу приоритетной. Такое заявление сделал американский сенатор Крис Кунс, передает "Главком".

"Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решимости, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом", - заявил сенатор США.

Кунс вспомнил вхождение в СССР прибалтийских стран, которое не признавали США, а также то, что приобретение независимости для стран Балтии заняло десятки лет.

"Это (ситуация в Украине - ред.) - замороженный конфликт, и я поддерживаю решение нашего президента об инвестициях в предоставление большего количества летального оружия, большей поддержки, больших тренировок. Меняться должна также и Украина, но я думаю, в партнерстве с нашими верными партнерами, это вполне вероятно", - отметил политик.

Напомним, Сенат США единогласно признал Голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа.

Также Сенат США одобрил военную помощь Украине на сумму $250 миллионов.