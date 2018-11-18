В Киеве ночью у метро Лыбидская стреляли в мужчину. Видео
В ночь на 18 ноября в Киеве стреляли в мужчину. Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев".
Сообщается, что происшествие произошло на Лыбидской около "Портер Паба".
"Ночное ЧП в Киеве на Лыбидской у Портер паба. В результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня", - сказано в сообщении.
После стрельбы пострадавшего в тяжелом состоянии без сознания срочно госпитализировали в 17-ю больницу.
Отмечается, что на месте ЧП работала полиция и оперативно-следственная группа.
"Обращаю ваше внимание, окрестности метро Лыбидская являются очень криминально опасными. Часто собирают подозрительных элементов", - отмечено в сообщении.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
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