В ночь на 18 ноября в Киеве стреляли в мужчину. Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев".

Сообщается, что происшествие произошло на Лыбидской около "Портер Паба".

"Ночное ЧП в Киеве на Лыбидской у Портер паба. В результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня", - сказано в сообщении.

После стрельбы пострадавшего в тяжелом состоянии без сознания срочно госпитализировали в 17-ю больницу.

Отмечается, что на месте ЧП работала полиция и оперативно-следственная группа.

"Обращаю ваше внимание, окрестности метро Лыбидская являются очень криминально опасными. Часто собирают подозрительных элементов", - отмечено в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, полицейские задержали хулигана, который открыл стрельбу на парковке в Одессе.

Также в Виннице подозрительный велосипедист в перчатках открыл стрельбу по патрульным.