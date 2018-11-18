Во Франции существенно понизился уровень популярности действующего президента Эммануэля Макрона. Лишь 25% довольны проводимой политикой главы государства, сообщает Lejdd.

Сообщается, что после 29% в октябре, в ноябре позиции Макрона ослабли на 4%. При этом в начале года 50% французов оценивали деятельность президента положительно.

Отмечается,что что такой уровень Макрона приближает его к бывшему президенту Франсуа Олланду, когда тот возглавлял страну.

Напомним, в августе согласно опросу, проведенному по заказу для HuffPost и CNEWS, рейтинг одобрения политики Макрона среди французов составил 30%.

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон предупредил мировых лидеров об опасности возрождения "демонов национализма".

Также Макрон заявил Трампу о необходимости увеличения расходов на оборону Европы.