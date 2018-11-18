Известный российский артист Евгений Петросян официально развелся со своей женой Еленой Степаненко.

Свой развод юморист отпраздновал вместе с представляющим его интересы юристом Сергеем Жориным. Мужчины на радостях выпили по бокалу шампанского.

На видео, размещенном в Instagram, Петросян благодарит "всех, кто за него болел". По его словам, "все пришло к правильному завершению".

Петросян также пожелал счастья бывшей супруге: "Надеюсь, у Елены Григорьевны тоже все наладится".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергей Жорин (@advokatzhorin) 16 Лис 2018 р. о 2:16 PST

Фото: instagram.com/advokatzhorin

Ранее "Страна" сообщала, что суд официально развел юмориста Петросяна с Еленой Степаненко.

Также помощница Петросяна, которую винят в разводе юмориста, прокомментировала слухи о беременности.

Напомним, что петросян хочет выселить Степаненко из элитных московских апартаментов.