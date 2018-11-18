Петросян отметил развод шампанским и выложил видео торжества в Instagram
Известный российский артист Евгений Петросян официально развелся со своей женой Еленой Степаненко.
Свой развод юморист отпраздновал вместе с представляющим его интересы юристом Сергеем Жориным. Мужчины на радостях выпили по бокалу шампанского.
На видео, размещенном в Instagram, Петросян благодарит "всех, кто за него болел". По его словам, "все пришло к правильному завершению".
Петросян также пожелал счастья бывшей супруге: "Надеюсь, у Елены Григорьевны тоже все наладится".
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Фото: instagram.com/advokatzhorin
Ранее "Страна" сообщала, что суд официально развел юмориста Петросяна с Еленой Степаненко.
Также помощница Петросяна, которую винят в разводе юмориста, прокомментировала слухи о беременности.
Напомним, что петросян хочет выселить Степаненко из элитных московских апартаментов.