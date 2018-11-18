Сегодня российские СМИ сообщили о госпитализации Виктора Януковича - он попал в московскую больницу им. Склифосовского то ли с больным позвоночником, то ли с травмой колена. А может, и с тем, и с другим - версии, озвученные в СМИ, пока разнятся.

В медучреждение его привезли прямо с теннисных кортов - Янукович тренировался в одном из подмосковных клубов. Это произошло 16 ноября - в тот же день экс-президента выписали. По некоторым данным, он уехал долечиваться в частную клинику.

"Страна" вспомнила, что известно о здоровье Януковича, который нечасто болеет.

Больное колено

Спортивная травма коленного сустава преследует экс-президента Украины уже давно.

Еще в 2006 году стало известно о том, что Янукович, бывший тогда премьер-министром, уже два года лечится в одной из московских клиник. Об этом тогда официально заявила пресс-служба Кабинета министров.

"В столице Российской Федерации Янукович проходил плановое очередное ежегодное медицинское обследование в одной из клиник, где он обследуется в течение последних двух лет в связи с перенесенными спортивными травмами" - сообщили в Кабмине.

Это заявление прозвучало после того, как журналисты начали интересоваться, куда пропал премьер.

Позже, в мае 2007 года Януковчу прооперировали коленный сустав - на этот раз не в России, а в Испании.

Об этом тогда сообщил первый вице-премьер Николай Азаров. Он заявил, что после операции в Барселоне глава Кабмина уехал долечивать колено на Алтай. Там он воспользовался услугами нетрадиционной медицины.

"Это - послеоперационная реабилитация. Виктор Федорович мне несколько раз рассказывал, что решил воспользоваться услугами нетрадиционной медицины", - сказал Азаров.

Российские СМИ позже узнали, что Янукович отдыхает в Чемальском районе горной республики. Украинская оппозиция обвинила премьера, что он поехал туда за счет российского олигарха Владимира Евтушенкова, однако в Кабмине и у самого Евтушенкова это опровергали.

ОРВИ после поражения в Раде

30 января 2014 года - в самый разгар Евромайдана - у Януковича началось острое респираторное заболевание, и он ушел на больничный.

"Президенту Украины открыт больничный лист в связи с острым респираторным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой", - заявила тогда пресс-служба главы государства.

Отметим, что накануне Янукович сильно перенервничал. 29 января он был в Раде, которая отменила "диктаторские" законы от 16 января. Они, напомним, ужесточали ответственность за нарушения общественного порядка. Законы эти облегчали открытие дел против активистов Евромайдана, бушевавшего в столице.

Теперь эти законы были отменены, что стало первым большим поражением власти от майдановцев.

Кроме того Рада приняла закон об амнистии - ее обещали митингующим, если в течение двух недель они освободят захваченные админздания. Однако на Евромайдане отказались это делать.

Янукович после принятия законов заболел. Экс-президент Леонид Кравчук, тогда входивший в группу по урегулированию конфликта, объяснил болезнь так:

"Температура в Киеве минус 20 градусов, а ему (Януковичу - ред.) приходится часто быть на улице, много говорить в связи с тем, что такая политическая обстановка, поэтому просто элементарная инфекция или простуда", – отметил Кравчук.

Отметим, что уже 31 января, несмотря на больничный, Янукович подписал и отмену "диктаторских" законов, и амнистию.