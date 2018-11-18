Вечером в субботу, 17 ноября, в Киеве произошла крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев".

Сообщается, что ДТП случилось на улице Академика Заболотного. На дороге столкнулись грузовик и легковое авто.

По предварительным данным, две машины не пропустили друг друга на дороге, после чего произошло столкновение.

"Есть пострадавшие, легковой автомобиль всмятку. На месте работают патрульная полиция, бойцы ГоСЧС и скорая помощь", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что первый снег принес на дороги Киева уже почти три сотни ДТП.

Также появились фото массовых ДТП с автомобилями, которые не успели "переобуться".

Напомним, в Полтаве проведут благотворительный концерт для помощи пострадавшим в ДТП детям.