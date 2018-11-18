В московском институте скорой помощи имени Склифосовского подтвердили госпитализацию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу больницы.

Там не уточнили, какую именно травму получил Янукович, но сказали, что отпустили его в тот же самый день - 16 ноября.

"Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день", - рассказали в справочной.

В пятницу Виктор Янукович травмировался в подмосковном теннисном клубе, после чего обратился в Склиф.

Данные о травмах разнятся - "Комсомольская правда" пишет, что он повредил позвоночник и после Склифосовского уехал в частную клинику, а российский "Пятый канал" говорит только о травме колена.

Интересно, что 19 ноября в Оболонском суде Киева должны заслушать последнее слово Януковича и приговор по делу о госизмене экс-президента.

Ранее "Страна" побывала в Подмосковье, где, по информации СМИ, расположен дом Януковича.