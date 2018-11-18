В Польше заявили, что после строительства газопровода "Северный поток-2" Россия может пойти в наступление на Киев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РАР.

Моравецкий сообщил, что после завершения строительства "СП-2" окажется, что украинская газотранспортная система станет не нужной для РФ.

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это – бизнес-проект. Однако, к востоку от Одры никто в это не верит. Что остановит Владимира Путина пойти на Киев?",- отметил польский чиновник.

Моравецкий подчеркнул, что пока Европа платит РФ за газ, Россия вкладывает эти средства в свою армию.

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", - добавил министр.

Напомним, США будут поддерживать Украину в борьбе против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Также Меркель в Киеве встала на защиту Северного потока-2.