Российская журналистка Виктория Петрова рассказала о последних днях жизни музыканта Евгения Осина. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По ее словам артист долгое время боролся с алкогольной зависимостью. С Осиным она познакомилась, когда хотела взять у него интервью.

"Позвонила ему, написала в интернете. И он, естественно, сказал, что ни с какими журналистами не общается. Еще накричал. И потом проходит где-та пара месяцев, и он мне сам позвонил. Спросил, как у меня дела. Я была очень удивлена", — рассказала Петрова.

После этого у них завязались дружеские отношения.

"Он постоянно начинал намекать на то, как я ему нравлюсь, какой я идеал для него женщины. Я объясняла ему — что если ты хочешь, допустим, заново жениться, хочешь создать семью, новые альбомы — нужно, в первую очередь, начать с себя", — поделилась девушка.



Она также рассказала, что Осин предпринимал попытки вылечиться от алкоголизма и даже ездил в реабилитационную клинику в Таиланде. Однако лечение оказалось сложным и артист вернулся обратно.

"Мы сидели у него на кухне, он пел мне свои песни, говорил мне, что хочет посвятить мне свой альбом. Но в то же время это был глубоко несчастный человек. У него было безумное одиночество, безысходность. Он был истощен. Последний год был очень болезненный. Он не находил даже в себе силы, наверное, лечиться", — добавила Петрова.

Напомним, в Москве умер певец Евгений Осин.

Также в окружении Евгения Осина назвали причину его смерти .