Умерла украинская оперная певица Диана Петриненко - мать известного певца
В Украине скончалась известная оперная певица Диана Петриненко. Об этом в Facebook сообщил режиссер Сергей Проскурня.
Артистка умерла на 89-м году жизни.
"Только отошла в Вечность Диана Петриненко ... мама Тараса ... Дианочка ... люблю", - написал он в сети.
Диана Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в селе Белоусовке, Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию (1955), класс профессора М. Егоричевой.
В 1958-1961 годах - аспирант консерватории. В 1955-1958 годах - солистка (сопрано) Государственной хоровой капеллы "Думка", в 1962-1988 годах - солистка Киевской филармонии. Профессор киевской консерватории с 1991 года.
Гастролировала в США, Канаде, Италии, Франции, Японии, Венгрии, Финляндии.
Диана Петриненко является матерью украинского певца Тараса Петриненко.
Напомним, что в Москве умер певец Евгений Осин.
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