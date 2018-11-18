В Москве Янукович попал в больницу с травмами позвоночника - СМИ
В московскую больницу поступил беглый президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Издание пишет, что мужчин очень похожий на Януковича, поступил в клинику имени Склифосовского еще 16 ноября. Янукович попал в больницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена.
Отмечается, что Янукович мог получить травмы время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда его в карете скорой помощи увезли в больницу.
Отмечается, что в блоке больницы, где Януковичу оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени его увезли в какую-то частную клинику.
Пресс-секретарь Януковича Юрия Кирасир отказался прокомментировать данную ситуацию.
Напомним, в ГПУ предложили создать спецподразделение, чтобы выкрасть Януковича.
Также журналисты показали, как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти 2 млрд.