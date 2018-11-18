В воскресенье, 18 ноября, в Украине будет сухая погода без осадков. Однако по всей территории будут наблюдаться заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны будет от нуля до трех градусов тепла, и только на Закарпатье ожидается самая "теплая" погода по стране – 4-6 градусов выше нуля. Без осадков.

В центральных и северных областях также будет холодно – 0-2 градуса тепла, но солнечно.

В восточных регионах будет также холодно – 1-3 градуса днем и ночью морозы до-6-8.

Немного теплее будет в южных областях – 2-4 тепла, а вот в Крыму аж 5-7 градусов. Также без осадков.

В Киеве днем будет 0-2 градуса тепла, ночью температура упадет до -5-7.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики сообщили, в каких регионах Украины выпадет снег на выходных.

Также Украину снег засыпал шестисантиметровым слоем, но трассы свободны.