В воскресенье, 18 ноября, в Киеве сгорели четыре авто. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что пожар возник на улице Набережно-Корчеватской, 80. Первой загорелась Toyota Corolla. После огонь перешел на три рядом стоящих автомобиля. Пока спасатели прибыли на место, пламя фактически уничтожило Toyota и рядом стоящий Daewoo Sens. Также огонь незначительно повредил Volkswagen Caddy и Daewoo Lanos.

По словам водителя Toyota, его авто было в исправном состоянии, за пару часов до происшествия мужчина вернулся на нем с работы. Он утверждает, что это был поджог. Но по какой причине Corolla загорелась на самом деле, неизвестно. По предварительной информации, очаг возгорания находился под капотом.

Во время пожара никто не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в Киеве подожгли авто переселенца из Луганска.

Также в Киеве коктейлем Молотова подожгли люксовое авто на "бляхах".