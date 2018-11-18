В селе Макаров Киевской области рыбак вытащил из-подо льда собаку, которая пробыла в реке Здвиж полчаса. Когда животное достали из воды, его отвезли в ветеринарную клинику. Очевидцы согласились оставить у себя лохматого друга. Об этом сообщает "Громадське".

"Собака попала под лед и не могла выбраться без посторонней помощи. Примерно в метрах 100 от нее была лодка рыбака, мужчина услышал скуление и поспешил на помощь. Когда он подплыл ближе, его лодку и собаку разделяло примерно 15 метров льда", - рассказала Ольга Григорьева, ставшая очевидицей события.

Она отметила, что рыбак стал разбивать лед веслом, но оно вскоре было сломлено. Мужчина продолжил пробираться к собаке руками и черенком весла, которое уцелело. Собака за это время почти утонула: несколько раз ушла под воду.

"К счастью, мужчина успел, он мягко и тихо говорил с собакой, доставая ее из воды. Прохожие реагировали по-разному, кто-то говорил, что не может на это смотреть и шел, но нашлись и те, кто остался, чтобы оказать помощь", - добавила женщина.

У селі Макарів на Київщині рибалка врятував з-під льоду собаку, який пробув там понад півгодини. Коли тварину врешті витягнули з води, її відвезли до ветеринарної клініки. Тепер собаку погодилися залишити у себе очевидці pic.twitter.com/JRhoxCGnWD — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 ноября 2018 г.

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