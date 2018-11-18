В субботу, 17 ноября, несколько десятков сторонников автокефалии пытались штурмовать резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ в Facebook.

"Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставление томоса" Украине", - говорится в сообщении.

В руках у митингующих были плакаты с лозунгами за автокефалию, которые они развесили на воротах и ​​заборе. Протестующие пытались попасть в резиденцию митрополита Ефрема, "а один из участников так называемой "акции" пытался выломать ворота".

В УПЦ подчеркнули, что за происходящим наблюдали представители национальной полиции, которые не мешали митингующим "выкрикивать призывы, которыми они разжигали религиозную рознь".

"Как признался один из участников акции протеста, который представился членом "Правого сектора", он не является "религиозным человеком", однако выступает за идею создания "Единой поместной автокефальной церкви". Другой участник признался, что "в теме", но - "за свободную Украину". Третий - требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Church.ua

Как сообщала "Страна", СБУ начало приглашать некоторых епископов УПЦ на "разговор" или "беседу" в преддверии объединительного собора, который состоится 22 ноября.

Также стало известно, что участников собрания духовенства Винницы начали склонять к выходу из УПЦ, "любыми средствами, ломать поодиночке".

В УПЦ спрогнозировали, что объединительный собор автокефалов пройдет в бывшем музее Ленина.