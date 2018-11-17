Зарплата руководителя Госуправления делами Ивана Куцыка в октябре более чем в два раза превысила оклад. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Общая сумма заработной платы руководителя Государственного управления делами Куцыка И.М. за октябрь 2018 года составляет 52 875 гривен", - сказано в ответе на запрос журналистов.

В частности 22,5 тысяч гривен составил его должностной оклад, 12,8 тысяч - надбавка за выслугу лет, 11,3 тысяч - премия, 3,4 тысяч - надбавка за работу в условиях режимных ограничений и 3 тысячи - надбавка за ранг руководителя.

В свою очередь трем заместителям руководителя Госуправления делами было выплачено от 44,7 до 52,4 тысяч гривен зарплаты за октябрь.

Как сообщала "Страна", Кабмин предлагает Верховной Раде отменить повышение зарплат судей в 2019 году.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко считает, что Украине мешают двигаться вперед информационное внушение проигрыша и зависть к успешным людям, а также коррупция.

Также мы сообщали, что у генерального прокурора Украины Юрия Луценко выросла зарплата.