Канадский певец Джастин Бибер подтвердил, что женился на американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Моя жена великолепна", - написал Бибер в Instagram под фото, на котором улыбающиеся возлюбленные держатся за руки. Сама модель уже изменила фамилию в своем аккаунте в социальной сети и стала Хейли Бибер.

Фото: ustinbieber/Instagram

Фото: haileybieber/Instagram

Бибер прокомментировал помолвку с Болдуин в июле, заявив, что нашел любовь всей своей жизни. Напомним, его избранница является племянницей кинорежиссера и актера Алека Болдуина. СМИ сообщают, что Бибер сделал Хейли предложение на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер "у всех на глазах" попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.

Ранее невеста Бибера пришла к священнику в спортивном костюме с надписью "Россия" на груди.

"Страна" писала, что известно о Хейли Болдуин. Невеста Джастина Бибера открывает пиво зубами и демонстрирует фото в купальниках.