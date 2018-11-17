Певца Евгения Осина, который скончался сегодня в своей московской квартире, похоронят, во вторник, 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.

Разин назвал эту информацию предварительной. Причина смерти популярного певца 90-х пока не раскрывается. Тело обнаружила сестра певца Альбина: она приехала к нему, когда тот перестал выходить на связь.

Сообщалось, что в последние годы музыкант страдал от алкоголизма, врачи диагностировали у него последнюю стадию зависимости. Пристрастие к спиртному сильно подорвало здоровье исполнителя.

Фото: razin_andrei/Instagram

Также "Страна" писала о том, чем запомнился Евгений Осин, автор песен "Плачет девушка в автомате" и "Таня плюс Володя".

Обстоятельства и причины смерти Евгения Осина пока неизвестны. По словам Даны Борисовой, все дело в алкогольной зависимости, от которой он якобы так и не смог излечиться.