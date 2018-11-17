Сегодня, 17 ноября, 300 украинцев после 8 часов ожидания в аэропорту Пхукета смогли вылететь на самолете в Украину. Об этом сообщает УНИАН.

По словам начальника управления консульского обеспечения МИД Украины, самолет вылетел из Пхукета в 16:45 по киевскому времени. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что рейс задержали из-за неблагоприятных погодных условий.

"Пассажирам сообщили о задержке. Самолет вылетел из Пхукета в 21:45 по местному времени (16:45 по киевскому)", - сообщил Кирилич.

Он отметил, что причина задержки вылета - сильный ветер на пути следования и необходимость изменения маршрута, нужно было получить разрешение другой страны на перелет.

В авиакомпании Azur Air никак не комментируют случившееся.

Как сообщала "Страна", ранее в аэропорту Египта застряли около 200 украинских туристов.

Также "Страна" писала, как в "Борисполе" на сутки застряли 170 пассажиров.