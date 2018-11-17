Экс-советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что планирует работать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае следующего года.

Об этом он рассказал в интервью частному телеканалу RTL, передает Reuters.

Бэннон создал собственное движение ультраправых и популистов, которое идет на выборы в Европейский парламент. Экс-советник Трампа также сообщил, что уже несколько раз посещал Будапешт, где тайно встречался с Орбаном и его помощниками.

Орбан поприветствовал идею Бэннона, заявив, что "пришло время, когда кто-то из США приехал в Европу, чтобы распространить консервативное мышление вместо либеральных ценностей".

Фото: Rubic.us

Как сообщала "Страна", премьер-министр Орбан обвинил Европарламент в оскорблении венгерской нации.

Также "Страна" писала, как Орбан усомнился в желании украинцев попасть в НАТО и ЕС.