В Афинах анархисты набросились на группу министров и депутатов правящей партии СИРИЗА во время массового марша протеста перед посольством США в Греции. Это показал в прямом эфире телеканал ANT1, сообщает ТАСС.

Неизвестные лица бросали бутылки с водой, бумажные стаканчики с кофе и яйца в министров и депутатов из СИРИЗА. В числе политиков были секретарь партии Панос Скурлетис, министр цифровой политики, телекоммуникаций и информации Никос Паппас, первый заместитель министра национальной обороны Панайотис Ригас, депутат Анетта Кввадиа и бывший парламентский представитель СИРИЗА Никос Филис.

В центре Афин продолжаются серьезные столкновения между анархистами и полицией. В полицейских летят десятки бутылок с зажигательной смесью и камни, полиция отвечает светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

После обстрела полицейских бутылками с зажигательной смесью анархисты скрываются на территории Политехнического института, в который, как и в другие греческие вузы, полиции по закону заходить запрещено - после подавления антифашистского студенческого восстания в 1973 году было введено так называемое правило "университетского убежища".

Аналогичные беспорядки происходят в Салониках и крупном портовом городе Патры на полуострове Пелопоннес. В Салониках анархисты бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью и затем скрываются на территории Салоникского университета, откуда потом начинают свои новые набеги.

Ранее в Греции изъяли из продажи молоко и сосиски после угроз анархистов отравить продукты.

Как сообщала "Страна", в Греции подросткам разрешили менять пол с 15 лет.

Напомним также, что МИД Греции не признал представительство "ДНР" в Афинах.