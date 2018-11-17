Армия Асада взяла под контроль последний оплот ИГИЛ на юге
Сирийская армия установила контроль над территориями в районе вулканического плато ас-Сафа, которые считаются последними оплотом боевиков ИГИЛ. Об этом сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что в ходе операции правительственным силам удалось ликвидировать большое число террористов. "Продолжается зачистка освобожденных территорий от остатков боевиков ИГИЛ", - добавил источник.
Агентство SANA со ссылкой на военного источника также отмечает, что среди ликвидированных боевиков числится главарь ИГИЛ по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.
Ранее в центре Кабула не менее 10 человек погибли из-за взрыва. Ответственность взяли на себя ИГИЛ.
Напомним, США готовят "переходный план" для Сирии с сохранением президентства Башара Асада.
Также "Страна" писала, что Асад обозначил роль Идлиба в сирийской войне.