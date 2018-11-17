Пользователи соцсети разместили информацию о некачественной еде в столовой киевской школы №271. Родители публиковали фотографии супа с червяками, которым якобы кормили их детей. В тот же день в школе прошла проверка при участии Главного управления Госпотребслужбы Украины, которая опровергает информацию родителей. Об этом сообщает сайт КГГА.

По результатам проверки были отобраны пробы, которые уже отправили в лабораторию. Результаты будут готовы в течение месяца.

"Впрочем, уже сейчас можно уверенно утверждать, что на фото - суп не из столовой этой школы. На фото изображен овощной суп с петрушкой в белой тарелке, а в пищеблоке школы №271 в тот день был пшеничный суп без добавления петрушки", - рассказали в районном управлении образования.

Более того, в 271 школе вообще с начала 2018 года не было блюд с петрушкой, да и тарелки в местном пищеблоке с рисунком. Также в горсовете отметили, что Госпотребслужба постоянно проводит внеплановые проверки в учебных заведениях столицы. В ходе таких проверок регулярно берутся пробы пищевых продуктов.

Также в КГГА призвали в случае возникновения подобных ситуаций звонить по телефону 15-51, обращаться в Главное управление Госпотребслужбы в Киеве и в районные управления образования.

Фото: Татьяна Кузнецова/Facebook

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