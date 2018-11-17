В Харькове появились билборды одиозного соратника Петра Порошенко - народного депутата Александра Грановского (фракция "БПП"). По слухам, Грановский хочет баллотироваться в парламент по одному из мажоритарных округов Харькова.

На баннере слева размещено портретное изображение Грановского. Справа на белом фоне красными заглавными буквами размещена надпись: "Адвокат Харькова". Под лозунгом подпись - "Александр Грановский".

Напомним, Грановского называют в СМИ смотрящим за судами и правоохранительными органами от имени Петра Порошенко. "Страна" писала о том, чем на самом деле занимается близкий к Петру Порошенко депутат Александр Грановский.

Ранее Грановский пожаловался, что в мессенджерах от его имени просят деньги.

Также "Страна" писала, что канун Дня независимости Грановский провел в Австрии на престижном курорте Фельден-ам-Вёртер-Зее в окружении друзей и ряда политиков.