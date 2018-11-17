Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая окончила сезон в ТОП-4 лучших теннисисток мира, заинтриговала поклонников смелым фото в Instagram.

Первая ракетка Украины cделала фото в нижнем белье и шубе, подписав снимок "Friday mood" (перевод "Пятничное настроение", - Прим.Ред.). На левой руке теннисистки, с тыльной стороны ладони, можно увидеть татуировку "Королева дискотек".

Поклонники теннисистки засыпали ее вопросами и комментариями после столь откровенного снимка: "Огонь", "Хулиганка", "Ого, какая волчица", "Шалунья", "Любопытно", "Ты что там, голая?", "Тату настоящее?", - пишут они Элине в комментариях.

Фото: elisvitolina/Instagram

Ранее "Страна" писала, что Элина стала заниматься большим теннисом благодаря старшему брату. Кроме спорта, Свитолина много путешествует по миру. Делает селфи с экзотическим животными. Например, у нее есть фото с коалой и кенгуру. Как и многие девушки, она обожает шоппинг и когда получает в подарок шикарные букеты цветов - выкладывает фото их в интернет.

Из необычных хобби - поделки картинок из еды на тарелке. В ее "Инстаграме" есть кадры на которых смешной медведь из риса или роллы в виде панды.

Напомним, в 2016 году Элина Свитолина стала триумфатором в теннисных соревнованиях, одержав победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро над титулованной соперницей Сиреной Уильямс.

Также "Страна" писала 7 фактов об Элине Свитолиной, которую смело можно назвать самой титулованной, богатой и свободной теннисисткой в Украине.