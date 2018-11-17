Начальник отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадим Березенский, которого в пятницу во время разоблачения контрабанды сбили автомобилем, скончался от полученных травм. Все это время он находился в больнице в коме. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в Facebook.

"Час назад от полученных травм в больнице, не приходя в сознание скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский", - написал Цигикал. Он также добавил, что "лицо, совершившее этот бессмысленный и жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции".

Фото: facebook.com/PetroTsygykal

В пресс-службе Госпогранслужбы сегодня сообщили о еще одном случае наезда на пограничника - при попытке переместить через белорусско-украинскую границу транспортное средство. "Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero проигнорировал требование полицейских остановиться и совершил на них наезд. Один пограничник получил травму лодыжки и пальцев правой ноги", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что после осуществления предупредительного выстрела вверх, этот автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы Ратнивского района на Волыни. Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда применил оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться.

По данному факту проинформированы Нацполиция, СБУ, прокуратура, военная контрразведка, а также внутренняя и собственная безопасность Госпогранслужбы.

Как сообщала "Страна", в Закарпатье пограничники поймали двух россиян, нелегально пробиравшихся в Венгрию.

Ранее пограничники заявили, что в зоне ООС против них применяют лазерное оружие. Один боец почти ослеп.