Украина впервые в истории смогла взять "золото" на чемпионате мира по смешанным единоборствам (MMA). На планетарном первенстве в Бахрейне медаль высшей пробы в свой актив записала Дарья Самчик. Об этом сообщает ТСН.

В финальной противостоянии Самчик победила шведку - Нину Бек. Отметим, что этот бой состоялся в весовой категории до 52 кг. Кроме Самчик, медали на этих соревнованиях получили еще пятеро бойцов. "Серебро" завоевали Оксана Пашкова (до 48 кг) и Роман Сыркин (до 62 кг).

"Бронза", в свою очередь, в активе - Екатерины Добрознай (до 66 кг.), Владислава Дубкова (до 61 кг) и Баграта Адамия (до 120 кг).

Дарья Самчик. Фото: tsn.ua

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