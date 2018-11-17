Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала смерть популярного певца 90-х Евгения Осина, который умер сегодня в Москве в своей квартире. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

По словам Борисовой, все в окружении артиста хотели ему помочь, но он настаивал на своем и отказывался. "Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас. Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью", - сказала Борисова.

Отметим, что Евгений Осин занимался музыкой с 80-х годов. Наиболее популярные его композиции - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.

Напомним, Осин долгое время лечился от алкоголизма. В последний раз, когда он надолго пропал, его обнаружили в лечебнице для алкоголиков.

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