17 ноября в Москве умер известных российский музыкант, звезда 90-ых, автор шлягеров "Плачет девочка в автомате" и "Портрет работы Пабло Пикассо" Евгений Осин. "Страна" вспоминает о том, как прославился и чем был известен легендарный певец.

Биография

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в Москве. Его родители не были музыкантами, но дядя играл на барабанах в ансамбле Леонида Утесова. Сам Евгений заинтересовался игрой на этом музыкальном инструменте. Уже в 14 лет он пошел в школьный ансамбль и попробовал свои силы в музыкальной школе, которую, правда, не окончил. Это не помешало ему устроиться руководителем самодеятельного ансамбля уровня районного дома культуры.

Свою первую музыкальную группу "Ночной колпак", получившую позже название "Кекс", Осин собрал, когда ему было 22 года. После этого он играл в коллективах "Николай Коперник" и "Альянс", работал в Московской рок-лаборатории. В 1988 году его пригласили в знаменитую группу "Браво", с которой он гастролировал и записал невышедший альбом "Скажем мы друг другу "Браво!".

Известность как сольный музыкант Евгений Осин обрел в 90-ых. В 1992 году он выпустил пластинку "70-я широта", в которой уже прослеживался его фирменный стиль: дворовая романтическая музыка, перемешанная с эстрадными ритмами и эстетикой рок-н-ролла 1960-х годов. Более половины песен из него стали хитами, в том числе "Плачет девушка в автомате", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Таня плюс Володя" и другие.

В 1996 году выходит альбом "Работа над ошибками", самой известной песней которого стала "Качка". Этот год стал знаковым для певца еще и потому, что он принял участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина. В ее рамках 10 июня 1996 года на концерте в Ростове-на-Дону на тот момент президент России Ельцин и станцевал вместе с музыкантом.

Следующий альбом "Птицы" Осин выпускает только в 1999 году. Он, как и три пластинки 2000 - 2001 годов, не имел былого успеха. После оглушительного успеха в 90-ых с середины нулевых Евгений Осин становится все менее популярным, несмотря на то, что пластинки он выпускает вплоть до 2016 года. Всего в дискографии Евгения 15 альбомов.

Пропажа Осина и алкоголизм

В июле 2017 года Осин сообщил СМИ, что из-за проблем с позвоночником у него отказали ноги, и что у него нет денег на лечение. А уже в августе этого же года в СМИ стала появляться информация о пропаже известного музыканта: правоохранителям о ней заявила младшая сестра Евгения Осина. Однако позже выяснилось, что находился в реабилитационном центре, где проходил курс лечения алкогольной зависимости, там он оказался по предложению друзей.

Однако одной волной публикаций в СМИ дело не ограничилось. Громкий инфоповод стал причиной появления целого цикла передач "Пусть говорят" на российском "Первом канале", посвященного алкоголизму певца. Среди возможных его причин журналисты называли развод с его бывшей женой Натальей и разлуку с дочерью Агнией, 2002 года рождения.

В студии программы собирались якобы друзья Осина, они даже убедили музыканта отправиться на реабилитацию в клинику в Таиланд. Активнее всех за такое решение выступала телеведущая Дана Борисова, которая там проходила лечение от наркозависимости.

Евгений Осин сначала на нахождение в клинике согласился, однако после вернулся из Таиланда обратно в Москву и выступил с заявлением, что на программе его оболгали, а представители шоу-бизнеса, в том числе, Дана Борисова, не являются его друзьями.

В 2018 году этот скандал угас. Однако уже в мае стало известно, что Евгений Осин попал в ДТП на своем мотоцикле. После этого он выпал из внимания СМИ.

Обстоятельства и причины смерти Евгения Осина пока неизвестны. По словам Даны Борисовой, все дело в алкогольной зависимости, от которой он якобы так и не смог излечиться.