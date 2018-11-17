17 ноября в Москве, в своей квартире, умер российский певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. На момент смерти музыканту было 54 года.

Официальной информации о том, из-за чего умер Осин. По данным СМИ, у него остановилось сердце. Судмедэкспертиза еще не проведена.

Известно, что в последние годы певец злоупотреблял алкогольными напитками.

Евгений Осин. Фото: Комсомольская правда

Евгений Осин в молодости. Фото: 24СМИ

Отметим, что Евгений Осин занимался музыкой с 80-ых годов, но основную известность он обрел в 90-ых. Наиболее популярные его композиции - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.

Напомним, что в мае 2018 года известный певец Евгений Осин попал в ДТП на новом мотоцикле в Москве.

Также мы писали, что в августе 2017 года в Москве нашелся музыкант Евгений Осин, которого до этого объявили пропавшим. Оказалось, он в лечебнице для алкоголиков.