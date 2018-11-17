В субботу, 17 ноября, на Борщаговке возле ТЦ "Колибрис" внезапно умер мужчина. На месте происшествия работает следственная группа. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 15:30 возле подземного перехода. Пожилой мужчина шел по рынку, после чего внезапно упал без сознания. Свидетели утверждают, что в момент падения мужчина ударился головой об асфальт. Прибывшие на место спустя 15 минут полицейские и медики зафиксировали смерть.

Чуть позже на место происшествия приехали родственники погибшего. Они помогли установить личность мужчины. На момент смерти погибшему было около 84 лет. Следствию еще предстоит установить причину смерти мужчины.

Фото: kiev.informator.uа

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