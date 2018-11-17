После ухудшения погоды 14 ноября, когда в Киеве пошел первый снег, 192 человека травмировались в столице из-за гололеда. Об этом со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА пишет УНН.

По данным агентства, всего во время гололеда травмировались и обратились в медицинские учреждения 192 киевлянина. При этом из них 168 взрослых и 24 ребенка. Только за последние сутки были зафиксированы 25 подобных обращений от взрослых и четырех от детей.

Напомним, Первый снег пошел в Киеве 14 ноября. В этот день три человека так замерзли, что попали в больницу.

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